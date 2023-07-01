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Batman'da 2 günde 3 kişi boğularak can verdi

Yaşam Haberleri

Balık tutmak amacıyla Batman Çayına gittiği belirtilen Suriye uyruklu 16 yaşındaki Nuri Ömer boğularak can verdi. Batman'da 2 günde boğularak can verenlerin sayısı 3 oldu.

Batman'da 2 günde 3 kişi boğularak can verdi

BATMAN - Balık tutmak amacıyla Batman Çayına gittiği belirtilen Suriye uyruklu 16 yaşındaki Nuri Ömer boğularak can verdi. Batman'da 2 günde boğularak can verenlerin sayısı 3 oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Batman Balpınar mevkiinde meydana geldi. Balık tutmak için Balpınar mevkiinde suya giren Suriye uyruklu 16 yaşındaki Nuri Ömer, gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine Batman AFAD, itfaiye, sağlık ekipleri, kolluk kuvvetleri ve kurbağa adamlar sevk edildi. Batman itfaiyesi ve kurbağa adamlarından olduğu ekipler, su altı ve su üstünde arama çalışması başlattı. Ekipler, çalışmalar sonucu gencin cansız bedenine ulaştı. Batman'da böylelikle 2 günde boğularak can verenlerin sayısı 3'e ulaştı. Nuri Ömer'in cansız bedeni Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barış Zerooğlu - Yaşam

Balpınar Batman Suriye Ömer Yaşam Haberler

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