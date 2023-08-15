Basra sıcakları dönerci ustalarını zorluyor

Kahramanmaraş'ta yaşanan yüksek sıcaklar ve ocak sıcakları dönerci ustalarının mesleklerini zor şartlar altında sürdürmelerine neden oluyor. Sıcaklıkların 40 dereceyi aşması ve ocak sıcaklarının 70-80 dereceye ulaşması nedeniyle ustalar, zorlu hava koşullarına rağmen vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Basra sıcakları en çok dönerci ustalarını zorluyor

KAHRAMANMARAŞ - Son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı Kahramanmaraş'ta dönerci ustaları bunaltıcı sıcakların yanı sıra ocak başında yüksek sıcaklarla baş ederek mesleklerini zor şartlar altında sürdürüyor.

Eyyam-ı bahur sıcaklarının ardından şimdi de Basra sıcakları Kahramanmaraş'ı etkisi altına aldı. Ülke genelinde yaşanan sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, eyyamı bahur ve Afrika sıcaklarının yurdu terk ettiği ve yerini Güneydoğu Bölgesi tarafından gelen Basra sıcaklarının aldığı açıklandı. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklarda Kahramanmaraş'ta dönerci ustaları 40 dereceyi aşan sıcaklıkların yanı sıra 70-80 dereceyi bulan ocak sıcakları ile mücadele ediyor.

Günlük 12 saate yakın döner ocağının başında mesai harcayan ustalar, aşırı sıcakların ve ocak sıcağına rağmen vatandaşlara hizmet veriyor. Hava şartlarının kendilerini çok zorladığını ancak ekmek parası için mecburen bu sıcaklara dayandıklarını belirten ustalar, gayelerinin en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu söylediler.

"75 dereceyi aşağı yukarı görüyoruz"

Sıcak havaların kendilerini perişan ettiğini ancak 2 ocak ustası ile dinlenerek çalıştıklarını kaydeden Fatih Gümüşkaya, "Kahramanmaraş'ta 44-45 derece sıcaklık var. Bizim de içerisinde bulunduğumuz alana ocağın sıcağı vurduğundan 75 dereceyi aşağı yukarı görüyoruz. Mesleğimiz işte ekmek için. İster istemez zorluyor, su tüketimini çok yapıyoruz yoksa enerji kaybediyoruz. Kahramanmaraş'ın çevresinde yıkım olduğu için arazi görevi görüyor ve ister istemez sıcak oluyor. Yüksek binalar olsaydı bu kadar sıcak olmazdı, bina olmadığı için ve burası ahşap olduğu için sıcak oluyor" dedi.

Bir diğer dönerci ustası Aydın Dut ise "Sıcaklıklar 40-45 derece oluyor, ocağın karşısında ise 50 ve 55 dereceyi buluyor. Biraz zorlanıyoruz tabi sonuçta ekmek parası. Kimi madende kimisi ise ateşin başında çalışıyor. Sonuçta ekmek parası herkes işini yapıyor. Daha önce böyle bir sıcak olmamıştı, bu yıl daha çok sıcak oluyor. Yapacak bir şey yok mevsim yaz, sıcaklıklar devam edecek" diye konuştu.