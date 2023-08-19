Başkentte Karadeniz'i aratmayan yayla: Kalecik Şeyh Mahmut Yaylası

Ankara'nın keşfedilmemiş doğa harikası: Kalecik Şeyh Mahmut Yaylası

ANKARA - Ankara'nın Kalecik ilçesinde bin 900 rakımda bulunan Şeyh Mahmut Yaylası Karadeniz'i aratmayan görüntüsüyle Ankaralıların sık sık ziyaret edebileceği ve sessizliğiyle rahatlayabileceği bir alan olarak dikkat çekiyor.

Ankara'nın Kalecik ilçesinde henüz keşfedilmemiş Şeyh Mahmut Yaylası'na gelen ziyaretçiler arazi araçlarıyla yaylanın en yüksek noktasına kadar çıkabiliyor. Şehir merkezinden yaklaşık 70 kilometre ve 50 dakikalık uzaklıkta bulunan, bin 900 rakımda bulunan Şeyh Mahmut Yayla tüm heybetiyle ziyaretçilerini bekliyor. Yaylaya gelen ziyaretçiler ayrıca kamp yapabiliyor, yürüyüş rotaları oluşturabiliyor ve şehrin stresinden uzaklaşarak sessizliğin tadını çıkarabiliyor.

Yaylanın bulunduğu Şeyh Mahmut Köyü'nün muhtarı Ömer Gümüş, tüm Türkiye'yi yaylaya davet ederek bu doğa harikasının tadını herkesin çıkarması gerektiğini belirtti. Gümüş yaylanın turizm faaliyetlerine uygun olduğunun da altını çizerek, "Yaylamız turizm açısından oldukça elverişlidir. Kamp ve yürüyüş yapmak isteyenler için çok uygundur. Temiz havasıyla meşhur bir yerdir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığa, arıcılığa çok uygundur. Tamamen doğal yayla balımız ve kurbanlık hayvanlarımız meşhurdur. Yaylamıza arazi araçlarıyla çıkılıyor. Yaylamızda sayısını bilmediğim kadar çok çeşitli bitkiler var. Bu doğa harikası yaylada vatandaşlarımız karavanlarıyla gelerek tatil yapabilirler. Burası Ankara'nın keşfedilmemiş doğa harikalarından bir tanesi. Kafa dinlemek isteyen, sessizlik arayan herkesin gelmek isteyeceği bir yer. Burada mantar, ahlat, dağ eriği, alıç, kuşburnu gibi çeşitli organik meyveler yetişir" ifadelerini kullandı.

Yaylayı ziyaret eden vatandaşlar güneşin batarken oluşturduğu tüm kızıllığa şahit olurken, gün batımı manzarasının da tadını çıkarabiliyor.