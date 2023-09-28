Başkent'te sağanak yağış: Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı, sürücüler zor anlar yaşadı
Ankara'da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya başladı. Ankara'nın Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren yağış başladı. Yağış nedeniyle trafik bazı yollarda olumsuz etkilendi. Ankara Valiliği sağanak yağış sonucu yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Başkent'te sağanak yağış: Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı, sürücüler zor anlar yaşadı
ANKARA - Ankara'da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya başladı.
Ankara'nın Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren yağış başladı. Yağış nedeniyle trafik bazı yollarda olumsuz etkilendi. Ankara Valiliği sağanak yağış sonucu yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam