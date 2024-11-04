Başından vurulan Mutlu Kaya'dan haber var! Balkona çıkıp avazı çıktığı kadar bağırdı

Yayınlandığı dönem çok konuşulan Sesi Çok Güzel yarışmasında Sibel Can'ın keşfettiği Mutlu Kaya hem sesi hem de doğal güzelliğiyle o dönem adından söz ettirmeyi başarmıştı.

BALKONA ÇIKIP BAĞIRDI: BEN BAŞARDIM

Şöhret basamaklarını hızla tırmanan Mutlu Kaya, eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuş ve hem yürüme yetisini hem de konuşma yetisini kaybetmişti. Uzun bir tedavi sürecinin ardından yürümesinde ve konuşmasında ilerleme kaydeden Kaya, son olarak balkona çıkıp "Ben başardım" diye bağırdığı video ile gündem oldu.