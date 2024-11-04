Başından vurulan Mutlu Kaya'dan haber var! Balkona çıkıp avazı çıktığı kadar bağırdı
Katıldığı ses yarışmasında tanındıktan sonra eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulan Mutlu Kaya, konuşma ve yürüme yetisini kaybetmişti. Uzun bir tedavi sürecinin ardından yürümesinde ve konuşmasında ilerleme kaydeden Kaya, yayınladığı bir videoda balkona çıkıp "Ben başardım" diye bağırdı.
Yayınlandığı dönem çok konuşulan Sesi Çok Güzel yarışmasında Sibel Can'ın keşfettiği Mutlu Kaya hem sesi hem de doğal güzelliğiyle o dönem adından söz ettirmeyi başarmıştı.
BALKONA ÇIKIP BAĞIRDI: BEN BAŞARDIM
Şöhret basamaklarını hızla tırmanan Mutlu Kaya, eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuş ve hem yürüme yetisini hem de konuşma yetisini kaybetmişti. Uzun bir tedavi sürecinin ardından yürümesinde ve konuşmasında ilerleme kaydeden Kaya, son olarak balkona çıkıp "Ben başardım" diye bağırdığı video ile gündem oldu.