Başakşehir'de Yunus Emre Kütüphanesi hizmete açıldı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi'ndeki Ebussuud Efendi Camii'nin alt katında kurulan Yunus Emre Kütüphanesi'ni hizmete açtı.

Kütüphanede Anadolu'nun gönül sultanlarından Yunus Emre'nin isminin yaşatılacağını belirten Kartoğlu, "Camilerimizi yaşam merkezi haline getiriyoruz. Camimizin hemen altına tam donanımlı olarak hazırladığımız kütüphanemizi hamdolsun açıyoruz. 134 kişilik ders çalışma alanının olduğu kütüphanemiz, beş bin eserle Başakşehirli kitap kurtlarının vazgeçilmez adreslerinden bir olacak. Kitap okuyacakları harika bir mekana kavuşacak Başakşehirli gençlerimiz, Yunus Emre Kütüphanemizde evlerindeki gibi huzurlu ve sıcak bir ortamda keyifli vakit geçirecek. Kütüphanelerimiz ile özellikle çocuk ve gençlerimiz arasındaki kitap okuma alışkanlığı oranını daha da yukarı çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Gençlerin kendilerini geliştirmesi için tüm imkanlarıyla yanlarında olduklarını ifade eden Kartoğlu, "Kütüphane sayımızı her geçen gün artırıyoruz. Gençlerimize okumalarını, araştırma yapmalarını ve böylece kendilerini hayatın her alanında geliştirmelerini için imkan sağlıyoruz. Ne yaparsak gençlerimiz için yapıyor, onlar için çalışıyor, onlar için üretiyoruz. Ülkemizin ve milletimizin geleceği gençlerimize emanet" dedi.