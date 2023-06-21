Başakşehir'de Yunus Emre Kütüphanesi hizmete açıldı
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Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Ebussuud Efendi Camii'nin alt katında kurulan Yunus Emre Kütüphanesi'ni hizmete açtı. Kütüphanede 5 bin eser bulunuyor ve 134 kişilik ders çalışma alanı mevcut. Başakşehirli gençlerin okuma alışkanlığı oranını artırmayı hedefleyen belediye, gençlerin kendilerini geliştirmesi için tüm imkanları sağlıyor.
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi'ndeki Ebussuud Efendi Camii'nin alt katında kurulan Yunus Emre Kütüphanesi'ni hizmete açtı."GENÇLERİMİZİ HARİKA BİR MEKAN BEKLİYOR"
Kütüphanede Anadolu'nun gönül sultanlarından Yunus Emre'nin isminin yaşatılacağını belirten Kartoğlu, "Camilerimizi yaşam merkezi haline getiriyoruz. Camimizin hemen altına tam donanımlı olarak hazırladığımız kütüphanemizi hamdolsun açıyoruz. 134 kişilik ders çalışma alanının olduğu kütüphanemiz, beş bin eserle Başakşehirli kitap kurtlarının vazgeçilmez adreslerinden bir olacak. Kitap okuyacakları harika bir mekana kavuşacak Başakşehirli gençlerimiz, Yunus Emre Kütüphanemizde evlerindeki gibi huzurlu ve sıcak bir ortamda keyifli vakit geçirecek. Kütüphanelerimiz ile özellikle çocuk ve gençlerimiz arasındaki kitap okuma alışkanlığı oranını daha da yukarı çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu."GENÇLERİMİZ İÇİN VARIZ"
Gençlerin kendilerini geliştirmesi için tüm imkanlarıyla yanlarında olduklarını ifade eden Kartoğlu, "Kütüphane sayımızı her geçen gün artırıyoruz. Gençlerimize okumalarını, araştırma yapmalarını ve böylece kendilerini hayatın her alanında geliştirmelerini için imkan sağlıyoruz. Ne yaparsak gençlerimiz için yapıyor, onlar için çalışıyor, onlar için üretiyoruz. Ülkemizin ve milletimizin geleceği gençlerimize emanet" dedi.