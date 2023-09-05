Başakşehir'de Sağanak Yağış Nedeniyle Belediye Ekipleri Çalışmalarını Sürdürüyor

Başakşehir'de belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

İSTANBUL - Başakşehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçede Belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'un bazı ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Başakşehir'de de etkili olan yağış ilçeyi olumsuz etkiledi. Su basan yerlere BAşakşehir Belediye ekipleri de müdahalede bulunuyor. Belediye sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İlçemizde su baskınlarına neden olan kuvvetli sağanak yağışın ardından ekiplerimiz, sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımızı servislerimizle evlerine kadar bıraktık" ifadelerine yer verdi.