Başakşehir'de etkili olan sağanak sonrası çalışmalar sürüyor

Başakşehir'de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından çalışmalar sürüyor. Selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, çalışmaları takip eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül'ü bilgilendirdi.

Etkili olan kuvvetli sağanağın ardından, ilçe genelinde meydana gelen su baskınlarına karşı, belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da selden etkilen bölgeleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül de Başakşehir'e gelerek, Kartoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'ÇALIŞMALARIMIZA GAYRETLE DEVAM EDİYORUZ'

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun ilk durağı Başakşehir Millet Kıraathanesi oldu. Çalışmaların devam ettiği kıraathanenin ardından Afet Koordinasyon Merkezi'ne geçen Kartoğlu, saha ve hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başakşehir Devlet Hastanesi'ni de ziyaret eden Kartoğlu, süreç hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sular Vadisi Nikah Salonu ve Mola Kafe'de de incelemelerde bulunan Kartoğlu, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ile birlikte afetten etkilenen ilçe sakinlerinin evlerini ziyaret etti. Sürecin her aşamasını titizlikle yürüttüklerini belirten Kartoğlu, 'Şiddetli yağışın ilk anından itibaren mesai arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımıza gayretle devam ediyoruz. Süreci titizlikle takip ederek tüm imkanlarımızla oluşan tüm olumsuzlukları gideriyoruz. Rabbim, her türlü afetten bizleri muhafaza eylesin inşallah' diye konuştu.

BAKAN YERLİKAYA VE VALİ GÜL BAŞAKŞEHİR'DE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül de Başakşehir'e geldi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'ndan yapılan saha çalışmaları ile ilgili bilgi alan Bakan Yerlikaya ve Vali Gül, bilgilendirmelerde bulundu. Bakan Yerlikaya, selden etkilenen ilçe sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.