Astrolog Aysun Koç: Boşanmalarda mali anlaşmazlıklar yaşanabilir

Astrolog Aysun Koç Haberler.com'da 23 Ağustos'ta sıfır derece başak burcunda gerçekleşecek yeni ayı ve etkilerini anlattı. Koç, dört hafta sonra 21 Eylül'de de 29 derece başakta tutulma olacağını belirterek bu yıl başak burcunda iki yeni ay yaşanacağını söyledi.

"AYNI BURÇTA İKİ YENİ AY NORMALDE OLMAZ"

Koç, "Dolayısıyla aslında bu yıl başak burcunda 2 tane yeni ay gerçekleşmiş olacak. Bu aslında gökyüzündeki bir düzensizlikle ilgili konuları bize anlatır. Çünkü aynı burçtaki tane yeni, aynı normalde olmaz" dedi. Yeni ayın sıfır derecede başlaması nedeniyle hızlı etkiler yaratacağını belirten Koç, "Normalde bir yeni ay aynı burçta bir yıl sonra tekrar olur. Ama burada 4 hafta sonra aynı burçta tutulma gerçekleşeceği için bu yeni ayda ektiğimiz tohumları çok hızlı biçime ve yeşertme ihtimaline sahip olacağız" diye konuştu.

"YENİ AY, İSRAFİL MELEĞİYLE BAĞLANTILI"

Astrolog Koç, sabit yıldız Regülus'un artık sıfır derece başak burcundan temsil edildiğini vurguladı. Koç, "Bu yeni ay aslında bize sura üfleyen İsrafil meleğiyle ilgili bir takım olayları gündeme getiriyor. Bu yeni ayı bir uyanış gibi dikkate alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Yeni ayın "Yol Açı" ile geldiğini de belirten Koç, "Yaratan diyor ki; başak burcuna geçmiş olan bu derecesiyle beraber olaylara akılcı, mantıklı, detaycı ve titizlikle yaklaşarak çabaladığınız konuların hak edişlerini hızlı alabilirsiniz. Ama emek vermeden beklentiye girerseniz cezası üzerinize patlar" dedi.

"KRALİYET AİLELERİ VE ARİSTOKRATLAR GÜNDEMDE OLACAK"

Koç, Regülus sabit yıldızının etkisine dikkat çekerek, "Dünya çapında kraliyetle yönetilen ülkelerle ilgili de önemli olaylar gündeme gelebilir. Daha elit, aristokrat, köklü ailelerle ilgili önemli gelişmeler olabilir" şeklinde konuştu.

Yeni ayın aynı zamanda aile içi yaraları sarmaya fırsat verdiğini söyleyen Koç, özellikle yengeç, balık ve akrep burçları için evlilik, bolluk ve bereket getireceğini belirtti. Ancak kaza riski, ani kırık-çıkıklar gibi konularda da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

"BOŞANMALARDA MALİ ANLAŞMAZLIKLAR YAŞANABİLİR"

Astrolog Aysun Koç, "Bu yeni ay artık kangren haline gelmiş ilişkilerin sonlanmasını destekleyen bir etki taşıyor. Eğer bir boşanma durumu olur ise maddi konularda anlaşmazlıkların çıkma ihtimali yüksek" dedi.

Yeni aydan en çok etkilenecek burçların başak, balık, ikizler ve yay burçlarının ilk haftasında doğanlar olduğunu söyleyen Koç, boğa ve oğlakların ise daha şanslı etkiler alacağını ekledi.