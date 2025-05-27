Bartın'da Yavru Karaca Annesiyle Buluştu

Bartın'da Yavru Karaca Annesiyle Buluştu
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Bartın'da ormanda bulunan 2 aylık yavru karaca, muayenesinin ardından sağlıklı bir şekilde bulunduğu bölgeye bırakılarak annesiyle buluştu. Ekipler, bu anı fotokapanla kaydetti.

BARTIN'da ormanda bulunan 2 aylık yavru karaca, muayenesi sonrası yeniden aynı bölgeye bırakıldı. Yavru karacanın annesiyle buluşması, alana kurulan fotokapanla görüntülendi.

Ormanda kaybolan 2 aylık yavru karacayı bulan vatandaşlar, durumu Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler yavru karacayı teslim aldı. Veterinerin yaptığı muayenenin ardından ekipler, sağlık durumu iyi olan yavruyu bulunduğu bölgeye götürüp bıraktı. Ekipler, yavru karacanın durumunu takip etmek için de alana fotokapan kurdu. 3 gün sonra görüntüleri inceleyen ekipler, yavru karacanın annesi tarafından bulunduğunu gördü. Görüntülerde, yavru karacanın annesi tarafından bulunduktan sonra birlikte gözden kayboldukları anlar yer aldı.

Haber-Kamera: BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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