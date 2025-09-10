Haberler

BARTIN'da 'Öksüz' isimli köpek, kalp masajına rağmen hayata döndürülemedi
Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü'nde 2 yıldır bakılan 'Öksüz' isimli köpek, rahatsızlandıktan sonra hareketsiz kaldı. Orman işçisinin yaptığı kalp masajı da köpeği hayata döndürmeye yetmedi.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü'nde 2 yıldır beslenen 'Öksüz' isimli köpek, hareketsiz kaldı. Orman işçisinin kalp masajı yaptığı köpek, hayata döndürülemedi.

Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2 yıl önce sokakta bulunup bakımı yapılan 'Öksüz' isimli köpek, müdürlük önünde bulunan 2 yavru kediyi de emzirerek annelik yaptı. Geçen gün rahatsızlanan 'Öksüz' bir anda hareketsiz kaldı. Müdürlükte görevli orman muhafaza memuru tarafından yaklaşık 5 dakika boyunca kalp masajı yapılan köpek, hayata döndürülemedi. Ölen köpek, işletme binasının yanına gömüldü. Orman muhafaza memurunun yaptığı kalp masajı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
