Bartın'da Kuvvetli Rüzgar Nedeniyle Denize Girmek Yasaklandı

Bartın'da Kuvvetli Rüzgar Nedeniyle Denize Girmek Yasaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 59 kilometrelik sahil şeridindeki 19 plajda denize girmek yasaklandı. Kentteki hava sıcaklığı yağmurla birlikte 19 dereceye düştü.

BARTIN'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.

Kent merkezinde gece saatlerinde sağanak etkili olurken, metrekareye 10 kilogram yağış düştü. Sabah saatlerinde de kuvvetli rüzgar görüldü. 59 kilometrelik sahil şeridindeki 19 plajda kuvvetli rüzgar nedeniyle denize girmek yasaklandı. Hava sıcaklığının yağmurla birlikte 19 dereceye kadar düştüğü kentte, mavi bayraklı İnkumu'da cankurtaran kulelerine kırmızı bayrak çekildi. Cankurtaranlar az sayıda denize giren vatandaşları uyararak, sudan çıkmalarını sağladı. Denize girmeyen vatandaşların da kumsalda yürüyüş yaptıkları görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
THY'den yeni karar: Bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak

THY'den yeni karar! O bagajlar artık uçağa alınmayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!

Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.