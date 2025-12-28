Haberler

Bartın-Kastamonu kara yolunda kar yağışı

Güncelleme:
Bartın-Kastamonu kara yolunun Soğucaksu geçidinde ve Drahna vadisinde etkili olan kar yağışı, bölgedeki manzaraları güzelleştirdi. Kar kalınlığı 40 santime ulaşırken, bölge halkı karın tadını çıkardı.

BARTIN- Kastamonu kara yolunun Soğucaksu geçidinde ve Drahna vadisinde kar yağışı etkili oldu. Yolda aksama yaşanmazken, bölgedeki manzaralar dronla görüntülendi.

Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun 1030 rakımdaki Soğucaksu geçidinde kar yağışı etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı 40 santime ulaştı. Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tuttu. Bölgedeki kar ve sis manzarası, dronla görüntülendi. Soğucaksu geçidine çocuklarıyla birlikte gelen vatandaşlar beyaz örtünün tadını doyasıya çıkardı. Kar topu oynayan çocukların aileleri de eksi 5 derece soğukta ısınmak için ateş yaktı.

DRAHNA VADİSİ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan şelalesi ve doğal güzelliği ile büyüleyen Ulukaya köyünde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 30 santime ulaştığı köyün üst tarafında bulunan Drahna vadisi ve Atakkaya seyir terası beyaz örtüye büründü. Eşsiz görüntülerin ortaya çıktığı Drahna vadisi havadan dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
