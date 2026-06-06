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Bartın'da 06.06.2026 Tarihinde Yoğun Nikah Töreni

Bartın'da 06.06.2026 Tarihinde Yoğun Nikah Töreni
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Bartın'da evlilik günlerini 06.06.2026'ya denk getirmek isteyen çiftler yoğunluk oluşturdu. Normalde günde 3 nikah kıyılan tesiste bugün 10 çift evlendi.

BARTIN'da evlilik günlerini, özel bir tarih olduğunu düşünerek '06.06.2026'ya denk getirmek isteyen çiftler, sıraya girdi. Günlük 3 nikahın kıyıldığı Bartın Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde bugün 10 çift evlendi.

Normal zamanlarda 3 veya 4 nikahın kıyıldığı öne sürülen Bartın Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde, 06.06.2026 yoğunluğu yaşandı ve bugün 10 nikah kıyıldı. Mutluluklarını bu özel günde taçlandırmak isteyen Zeren-Berkan Kilerci çiftinin nikahı da bugün kıyıldı. Dünyaevine giren genç çift, salonun dışında tebrikleri kabul etti. Berkan Kilerci, "06.06.2026 tarihini özel bir gün diye seçtik. Eşimin doğum günleri de birbirine yakındı, dini nikahımızı da 26.06.2026 tarihinde kıyacağız" derken, Zeren Kilerci de hem özel bir tarih hem de daha kolay akılda kalması için bu tarihi seçtiklerini söyledi.

Bugün aynı mekanda birbirlerine 'evet' diyen Berke ve Şeyda Öztürk Sertdemir çifti de bu özel tarihte evlendikleri için çok mutlu olduklarını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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