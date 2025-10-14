Bartın'da Balıkçıların Ağına Camgöz Köpek Balığı Takıldı

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesi açıklarında balıkçıların ağına camgöz türü köpek balığı takıldı. Köpek balığı, denize bırakıldı.

Kurucaşile'den avlanmak için 'Kayalar 2' isimli balıkçı teknesiyle denize açılan balıkçılar, dün akşam saatlerinde ağı çektiğinde içinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda camgöz cinsi köpek balığını fark etti. Tekne sahibi Kenan Kaya, güçlükle tuttuğu köpek balığını denize bıraktı.

Uzmanlar, camgöz türü köpek balıklarının zaman zaman Karadeniz'e giriş yaptığını ancak ağlara nadiren takıldığını, insanlara zarar vermeyen bu türün Karadeniz'de nadir görüldüğünü belirtti.