Banyo camının arkasına baktıklarında dehşete düştüler

AirBNB'den ev kiralayan genç çift, banyo camının arkasında gizli bölme keşfetti.

BANYO CAMININ ARKASINDA GİZLİ BÖLME BULDULAR

Bir çift, AirBNB'den kiraladıkları evin banyosunda şok edici bir şey keşfetti. Çift, duvara monte edilmiş camı yerinden oynattıklarında, arkasında gizli bir bölme ile karşılaştı.

Çiftin bu bölmeyi bulduğu anlar kameraya kaydedildi. Olayın görüntülerde yer almasıyla, yaşanan büyük şaşkınlık ve korku dikkat çekti.