Banyo camının arkasına baktıklarında dehşete düştüler
Bir çift, kiraladıkları AirBNB evinin banyosunda beklenmedik bir keşif yaptı. Duvara monte edilmiş bir camın arkasında gizli bir bölme buldular. Bu durum, çiftin gizlilik ihlali şüphesini artırdı ve durumu yetkililere bildirdi. Bu olay, kiralık evlerde yaşanan güvenlik ve gizlilik endişelerini bir kez daha gündeme getirdi.
AirBNB'den ev kiralayan genç çift, banyo camının arkasında gizli bölme keşfetti.
BANYO CAMININ ARKASINDA GİZLİ BÖLME BULDULAR
Bir çift, AirBNB'den kiraladıkları evin banyosunda şok edici bir şey keşfetti. Çift, duvara monte edilmiş camı yerinden oynattıklarında, arkasında gizli bir bölme ile karşılaştı.
Çiftin bu bölmeyi bulduğu anlar kameraya kaydedildi. Olayın görüntülerde yer almasıyla, yaşanan büyük şaşkınlık ve korku dikkat çekti.
