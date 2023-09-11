Balıkesir Karayolunda TIR Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir Karayolunda seyir halindeki TIR'da çıkan yangında alevler, rüzgarın etkisiyle yol kenarındaki sazlık alana sıçradı. Bursa-Balıkesir yolu çift taraflı trafiğe kapatılırken yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Bursa-Balıkesir Karayolu, Karacabey ilçesi, Uluabat mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İzmir istikametine seyir halinde olan Romanya uyruklu Vasile Georgescu (47) idaresindeki AG 56 UFO plakalı metal yüklü TIR'ın fren disklerinin ısınması sonucu dorsesi alev alarak tutuştu. Durumu gören sürücü Georgescu TIR'ı emniyet şeridine park ederek alevlere müdahale ederken çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler rüzgarın da etkisiyle yolun kenarındaki sazlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

BURSA-BALIKESİR YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken Bursa-Balıkesir Karayolu çift taraflı trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri sazlık alandaki ve TIR'ın dorsesindeki yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma başlattı. Söndürme çalışmalar sırasında TIR'da patlamalar meydana geldi. TIR'ın dorsesindeki yangını söndüren itfaile ekipleri sazlık alanda alevlerin yayılmasını önleyerek kontrol altına aldı. Sazlık yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

TIR'ın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından Bursa-Balıkesir Karayolu araç trafiğine açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıdı.