Balıkesir'de Motosiklet Tutkunu Genç Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet tutkunu genç, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Bekir Baş'ın vefatı, eğitim camiası başta olmak üzere sevenleri ve ilçe halkında büyük üzüntüye neden oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet tutkunu genç, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Edremit ilçesi Akçay Nihat Tansoy İlkokulu personeli Gülizar Sarı'nın oğlu Bekir Baş, geçirdiği kaza sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza geçtiğimiz Pazar gecesi Altınoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet tutkunu 24 yaşındaki genç, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatının baharında Baş'ın vefatı, eğitim camiası başta olmak üzere sevenleri ve ilçe halkında büyük üzüntüye neden oldu. Bekir Baş, Yolören'de toprağa verildi. - BALIKESİR