Balıkesir'de mahallelinin yol sevinci

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, bir vatandaşın, istimlak bedeli ödenmediği gerekçesiyle kapattığı yol açıldı. Yolun 3 yıl aradan sonra hizmete açılması vatandaşları sevindirdi.

İlçenin Bahçelievler Mahallesi'ni Edremit ilçesi ile Çoruk Mahallesi'ne bağlayan yol, arazi sahibi tarafından istimlak bedeli ödenmediği gerekçesiyle kapatıldı. Yolu ağaç kütükleri ile kapatan vatandaş, yolun ortasına da zeytin ağaçları dikti. 300 metrelik yolun kapatılması ile 3 kilometre yol kat ekmek zorunda kalan vatandaşlar mağdur oldu. Yolun kapanmasıyla özellikle Bahçelievler ve Geriş Mahallesi sakinlerini mağdur oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin girişimleri ile arazi sahipleri ile anlaşma sağlanırken, yol Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri ile ulaşıma açıldı. Yolun ulaşıma açılması vatandaşları sevindirdi. Yolun açılması sırasında AK Parti İlçe Başkanı Hayri Zeybek ile MHP İlçe Başkanı Murat Kurt ile her iki partinin yönetim kurulu üyeleri ile Bahçelievler Mahallesi muhtarı Efrahim Başa da hazır bulundu. Emeği geçenlere teşekkür eden Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Efrahim Başa, "Şimdiye kadar mahallemizde kangren yarası gibi kapanan bu yol açılıyor. Açıldığı için çok sevinçliyiz. Diğer mahallelerden ve bizim mahalleden garaja ulaşmak için 300 metre için 3 kilometre dolaşıyoruz. Bura da çiftçiler devamlı arabalarıyla her gün 3 kilometre dolaşmak zorunda kalıyordu. Bu yol açıldı. Açanlardan Allah razı olsun. Açılmasında payı olan herkese teşekkür ederim" dedi. AK Parti İlçe Başkanı Hayri Zeybek de, "Kangren haline gelen bu yolu nihayet bu gün mal sahibi ile ilgili taraflarla görüşerek açıyoruz. Muvafakatnamesini aldık. Büyükşehir Başkanımız Yücel Yılmaz'ın direktifleri ile bu yolu tekrardan vatandaşlarımızın hizmetine sokmaya çalışıyoruz. Kepçelerimiz şu anda yolda çalışmalarını yapıyor. Herhalde büyük ihtimalle yarın da dolgusunu yaparak bu hizmeti mahalledeki vatandaşlarımıza, bu güzergahı kullanan vatandaşlarımızın hizmetine sokarız. Burada olmayacak bir şey yoktu. Sadece diyalog eksiklikleri vardı. Mal sahipleri de bu memleketin çocuğu. Belediyemizin burada bazı kendine göre doğru sandığı bazı sebeplerden dolayı da yaklaşık 3 yıldan beri bu yol kullanılamıyordu" dedi.