Balıkesir'de Lodos Fırtınası ve Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Balıkesir'in Edremit Körfezi bölgesinde yaşanan lodos fırtınası ve şiddetli yağışlar, hayatı olumsuz etkiliyor. Altınoluk Mahallesi'nde deniz suyu yükselerek kordon bölgesini sular altında bıraktı. Bölgede hasarlar ve su birikintileri meydana geldi. Edremit ilçesinde ise elektrik kesintileri yaşanıyor.

Balıkesir'de, Edremit Körfezi bölgesinde lodos fırtınası ve şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.

Altınoluk Mahallesi'nde lodos nedeniyle yükselen deniz suyu ve dalgalar nedeniyle kordon bölgesi sular altında kaldı.

Bölgedeki rüzgar, yağış ve su baskınları nedeniyle bazı noktalarda hasar oluştu, yollarda su birikintileri meydana geldi.

Edremit ilçesinin denize yakın bazı noktalarında ise olumsuz hava koşulları elektrik kesintilerine neden oluyor.