Balıkçılar Yunusu Ekmek ve Domatesle Besledi
Balıkçı Erol Akmısır dün akşam saatlerinde teknesiyle Bartın Limanı'ndan İnkumu'na doğru açıldı. Bu sırada Akmısır'ın yanına bir yunus yaklaştı. Akmısır, yunusu ekmek ve domates atarak besledi. O anları cep telefonu ile kaydeden Akmısır, görüntülerde yunusa 'Osman' ismini verdiğini de belirtti. Yaklaşık 10 dakika boyunca ekmek ve domatesle beslenen yunus daha sonra gözden kayboldu.
Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam