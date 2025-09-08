Haberler

Balıkçılar Yunusu Ekmek ve Domatesle Besledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da bir balıkçı, teknesine yaklaşan yunusu ekmek ve domatesle besleyerek o anı cep telefonuyla kayda aldı. Yunusun 'Osman' ismini verdiği görülen Erol Akmısır, yaklaşık 10 dakika boyunca yunusu besledi.

BARTIN'da denize açılan balıkçılar, yanlarına yaklaşan yunusu ekmek ve domatesle besledi. Balıkçı Erol Akmısır, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Balıkçı Erol Akmısır dün akşam saatlerinde teknesiyle Bartın Limanı'ndan İnkumu'na doğru açıldı. Bu sırada Akmısır'ın yanına bir yunus yaklaştı. Akmısır, yunusu ekmek ve domates atarak besledi. O anları cep telefonu ile kaydeden Akmısır, görüntülerde yunusa 'Osman' ismini verdiğini de belirtti. Yaklaşık 10 dakika boyunca ekmek ve domatesle beslenen yunus daha sonra gözden kayboldu.

Yaşananlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Yeşilçam'ın 'sarışın güzeli' Hale Soygazi'nin son hali şaşırtıyor

Yeşilçam'ın sarışın güzeliydi! Son halini görenler hayran kalıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meydan savaşı çıktı! Polise bıçak çekip saldırdılar, işte o anlar

Kavgayı bırakıp polislere böyle saldırdılar! İşte o meydan savaşı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.