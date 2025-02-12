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Balık alamadıkları için ağlayan çocuk! Neyse ki sonu güzel bitti

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Pazarda annesinden balık isteyen ancak olumsuz yanıt alan çocuğun döktüğü gözyaşına esnaf duyarsız kalamadı ve ortaya yürekleri ısıtan görüntüler çıktı.

Sivas'ın Zara ilçesinde anne ve kız kardeşleriyle pazara giden küçük bir çocuk, tezgahtaki balıkları görünce annesine "Biz de alalım" dedi. Ancak annesinin olumsuz yanıt vermesi üzerine iki gözü iki çeşme ağlamaya başladı.

İMDADA ESNAF YETİŞTİ

Israrla balık için tezgahın önünde duran küçük çocuk, balık olmadan eve gitmeyeceğini söyledi. Bu duruma daha fazla dayanamayan esnaf, çocuğa büyük bir balık hediye etti.

BALIĞI KUCAKLAYIP GİTTİ

Kısa süreli şaşkınlık yaşayan çocuk, çok istediği balığı kucaklayarak evin yolunu tuttu. O anlara ilişkin görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Balık alamadıkları için ağlayan çocuk! Neyse ki sonu güzel bitti
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (25)

Haber Yorumlarımehmet yıldırım:

vatandaş duyarlı da duyarlı olması gerekenler

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Haber YorumlarıOnur Yener:

Herkes tiyatrocu olmuş, inanacak keriz memlekette çok nasılsa...

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

Yapıyorsun bir hayır eyvallahta, bari poşete koy ver.itin önüne atar gibi çocuğun eline veriyorsun.üstü başı mahvoldu çocuğun

Yorum Beğen107
Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Esnafta vicdanlıymış millet çocuğuna balık alamayacak duruma geldi

Yorum Beğen85
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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Bu sayfalarda azılı AKP trolleri vardı nerede onlar . Gelsenize olum bu sayfaya utanmaz adamlar .

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Haber YorumlarıHuseyin Ulger:

Allah razı olsun bu abımizden

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Haber Yorumlarıtanju yenal:

Ağlanacak halimize gülmeyi öğrettiler, Çocuğuna balık alamayan annenin durumunu değil, balık veren yardımsever esnafa seviniyoruz

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

düşmüşüz bir zalim laikligin eline kapilmisiz onun sacma sapan düzenine bir gun gidecegiz elbet ölüme iste o serbest piyasayi da ihracati da turzmi de dolar kurunu da tekel bayilerinj de yerle bir eder de gecer

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Haber YorumlarıUğraş Demiral:

çocuğun üstü başı balik koktu bir poşete koysaydin bari

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Haber YorumlarıHüseyin Kayar:

Kucakla kucakla la

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