Turistleri gören taksici, aracındaki 3 Türk yolcuyu indirdi

İstanbul Bakırköy'de bir taksici, 3 Türk yolcuyu aracından indirerek turistleri aldı. O anlar sosyal medyada paylaşılırken, konuyla ilgili başlatılan çalışma sonucu sürücü bulunarak 4 bin 64 lira para cezası kesildi, yolcu seçme eylemi nedeniyle de aracı 10 gün süreyle trafikten men edildi.

Bakırköy'de yoldaki turisti görünce aracındaki yolcuları indiren taksi sürücüsüne 4 bin 64 lira para cezası kesildi, taksi 10 gün trafikten men edildi.

TURİSTLERİ ALMAK İÇİN 3 TÜRK YOLCUYU İNDİRDİ

Olay, Çarşamba günü Yeşilköy Mahallesi Halkalı Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Taksiye binen Türk yolcuları indirerek turistleri almak isteyen taksici ile Türk yolcular arasındaki tartışma bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İddiaya göre, taksici aldığı 3 Türk yolcunun gideceği yeri beğenmedi. Cadde üzerinde turist yolcuları gören taksici araçta bulunan Türk yolcuları indirmek istedi. Kadınların kabul etmemesi üzerine ise 'Alın taksiyi gidin' diyerek tepki gösterdi. Görüntülerde bir süre taksici ile tartışan kadınlar araçtan indi. Turistleri alan taksici ise yoluna devam etti.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, bir taksi sürücüsünün Florya'da aracına binen vatandaşları yoldaki turisti görünce indirdiğine dair görüntülerin ulusal basın ve sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

10 GÜN TRAFİKTEN MEN CEZASI

Yapılan çalışma sonucu kimliği belirlenen taksi sürücüsü M.E. yakalandı. Sürücüye, "Çalışma ruhsatı kapalı olduğu halde yolcu taşımak"tan 4 bin 64 lira para cezası kesilirken, yolcu seçme eylemi nedeniyle de aracı 10 gün süreyle trafikten men edildi.