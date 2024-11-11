Bakan Uraloğlu öğretmenlere indirim açıkladı, Bakan Tekin'den rica geldi

24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan öğretmenlere indirim haberi geldi.

Bakan Uraloğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre öğretmenlere 24-30 Kasım tarihleri arasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve anahat trenlerinde tam bilet ücreti üzerinden yüzde 50 indirim uygulanacak.

Öğretmenler Haftası indiriminden bugüne kadar 50 bin 764 öğretmenin faydalandığı bilgisini veren Uraloğlu'nun paylaşımına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den teşekkür ve rica geldi. Tekin, Uraloğlu'nun paylaşımını alıntılayarak indirim kararının yarıyıl tatiline kadar uzatılmasını istedi. Uraloğlu'nun Tekin'in isteğine vereceği cevap merakla bekleniyor.