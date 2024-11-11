Üye Girişi
Haberler

Bakan Uraloğlu öğretmenlere indirim açıkladı, Bakan Tekin'den rica geldi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından öğretmenlere 24-30 Kasım tarihleri arasında Yüksek Hızlı Tren ve anahat trenlerinde bilet ücreti üzerinden indirim uygulanacağını duyurdu. Uraloğlu'nun paylaşımına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den teşekkür ve rica geldi. Tekin, indirim kararının yarıyıl tatiline kadar uzatılmasını istedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan öğretmenlere indirim haberi geldi.

Bakan Uraloğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre öğretmenlere 24-30 Kasım tarihleri arasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve anahat trenlerinde tam bilet ücreti üzerinden yüzde 50 indirim uygulanacak.

Öğretmenler Haftası indiriminden bugüne kadar 50 bin 764 öğretmenin faydalandığı bilgisini veren Uraloğlu'nun paylaşımına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den teşekkür ve rica geldi. Tekin, Uraloğlu'nun paylaşımını alıntılayarak indirim kararının yarıyıl tatiline kadar uzatılmasını istedi. Uraloğlu'nun Tekin'in isteğine vereceği cevap merakla bekleniyor.

Bakan Uraloğlu öğretmenlere indirim açıkladı, Bakan Tekin'den rica geldi
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Yaşam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da Esad ile aynı zirvede

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beşar Esad aynı zirvede

 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı

 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı

Adliyeye sevk edilirken tüm gözler ünlü sanatçıya kilitlendi
14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu

14 firmanın ortalaması alındı, işte en çok oy kaybeden parti
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıUğur Ayhan:

50-60 bin maaş alanlara heryer ya bedava ya indirimli asgari ücretli ve özel sektörde çalışanlara baba var. Yiyin efendiler yiyin. Öğretmeni yesin doktoru yesin devlet memuru yesin mv yesin herk yesin anasını satayım

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer Faruk Doğan:

Yaptığınız işte mantık olsun şöyle 12bin alan emekliye uçak bileti indirim olsa ne olacak 50bin öğretmen e yap8 ki gezsinler adam lar

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdem buçan:

TC Ulaştırma bakanlığı ve USA Department of Transportation internet sitelerine bir bakın, birisi kişisel blog sitesi, diğerinde bakanın kim olduğunu bulmak için aramak lazım.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 11 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Dilara Selçelik kimdir? Gelinim Mutfakta yarışmacısı Dilara Selçelik kaç yaşında, nereli? İlkay Buharalı'yla Gerçekler saat kaçta, hangi gün? Tv8 İlkay Buharalı'yla Gerçekler ne zaman? AUZEF ARA SINAV (VİZE) SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 AUZEF ara sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı 12 Kasım Salı Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İlkay Buharalı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlkay Buharalı'yla Gerçekler sunucu kim? Az önce deprem mi oldu? 11 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! MASTERCHEF TANTUNİ TARİFİ! Tantuni nasıl yapılır, Tantuni malzemeleri neler? 2025 Brüt-Net asgari ücret ne kadar olacak? Ocak ayı asgari ücret zammı ne olur? Barbaros Şansal gözaltına mı alındı? Barbaros Şansal neden gözaltına alındı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.