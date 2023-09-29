Bahçelievler'de doğalgaz patlamasında hayatını kaybeden Özgür Çoban son yolculuğuna uğurlandı

BAHÇELİEVLER'de, doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan Özgür Çoban son yolculuğuna uğurlandı. Çoban'ın cenazesi Yenibosna Cemevi'ndeki cenaze namazının ardından Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde Kazım Karabekir caddesinde dün 5 katlı binanın 5. katındaki bir dairede doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti. Patlamada hayatını kaybedenlerden biri de Özgür Çoban'dı. Çoban'ın cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morgundan ailesi tarafından alındı. Yenibosna Cemevi'nde kılınan cenaze namazında Çoban'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Özgür Çoban'ın cenazesi Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verildi.