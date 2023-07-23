Baha Boduroğlu'nun cenaze töreni düzenlendi
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Bodrum'da hayatını kaybeden Baha Boduroğlu için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene eski eşi, sanatçı arkadaşları ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Boduroğlu Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Bodrum'da 20 Temmuz'da hayatını kaybeden Baha Boduroğlu için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine Baha Boduroğlu'nun eski eşi Hamiyet Gök ile kızı Beste Boduroğlu, sanatçı arkadaşları Erol Evgin, Semiha Yankı, Metin Özülkü, Şanar Yurdatapan, Melike Demirağ, Çelik Erişçi ile yakınları katıldı. Baha Boduroğlu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: Magazinkolik / Yaşam