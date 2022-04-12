"Babamı çok özledim, yanına gidiyorum" diyen kızın mezarlığa gitmesi herkesi ağlattı

Sosyal medyada zaman zaman gündem olan videolara bir yenisi daha eklendi. Genç bir kızın sosyal medya hesabına yüklediği video kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

"BABAMI ÇOK ÖZLEDİM, YANINA GİDİYORUM"

Babasını çok özlediğini belirten genç kız, "Yanına gidiyorum" diyerek yola koyuldu. Bu sırada videoyu izleyenler de genç kızın babasıyla buluşmaya gittiğini düşündü.

MEZARLIĞA GELDİĞİNİ GÖRENLER DUYGULANDI

Ancak genç kızın mezarlığa geldiğini görenler, duygu dolu anlar yaşadı. Genç kız, babasının isminin "Hasan Kalyoncu" olduğunu belirtirken, video çok sayıda yorum aldı.