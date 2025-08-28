Ayvalık'ta Yavru Kedi Otomobilin Motorundan Kurtarıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde otomobilin motoruna sıkışan yavru Kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ayvalık'ta dün saat 20.30 sıralarında bir otoparkta park halindeki 34 CEN 598 plakalı otomobilin motoruna yavru kedi girdi. Sürücü durumu yola çıktıktan kısa bir süre sonra fark edip, Atatürk Bulvarı'nda otomobilini yol kenarına çekti. Yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan, ancak başarılı olamayan sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine Haşim Ceylan, Hüseyin Sayar ve Tolunay İnlafoğlu'ndan oluşan 3 kişilik itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekibi, otomobilin motoruna sıkıştığı belirlenen kediyi, kurtarmak için çalışma başlattı. Otomobilin bulunduğu yerde trafiğin yoğun olması ve motorun aralarına eldivenle müdahalenin mümkün olmaması nedeniyle itfaiye ekibi kurtarma çalışmasında güçlük yaşadı. Yavru kedi, kendisini kurtarmaya çalışan itfaiye erinin elini tırmaladı. 20 dakikalık çaba sonucu bulunduğu yerden kurtarılan yavru kedi, sağlık durumunun iyi olduğunun tespiti üzerine doğal ortamına bırakıldı.