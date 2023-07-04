Ayvalık'ta park halindeki otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde park halindeki otomobilin motor bölümüne girip sıkışan kedi, vatandaşların da desteğiyle itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Sahilkent Mahallesi'ndeki Engürü Sitesi sakinleri, park halindeki bir otomobilin motor bölümünden kedi sesi duydu. Kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan vatandaşlar, başaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin panjurunu sökerek kediyi yaklaşık 24 saat mahsur kaldığı yerden kurtardı. Vatandaşların sevinç yaşadığı kurtarılma anı sonrası kedi bölgeden kaçarak uzaklaştı.