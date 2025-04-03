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Aylardır kanserle savaşan ünlü isimden sevindiren haber

Aylardır kanserle savaşan ünlü isimden sevindiren haber
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90'larda Kanal D'de ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Bizim Ev' (Full House) dizisinde Joey karakteriyle ekrana gelen Dave Coulier, bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyordu. Ünlü ismin menajeri Coulier'in kanseri tamamen atlattığını duyurdu.

Bir dönem ülkemizde yayınlanan 'Bizim Ev' (Full House) dizisinde canlandırdığı Joey karakteriyle hafızalara kazınan Dave Coulier, geçtiğimiz Kasım ayında kendisine 5 hafta önce kan kanseri teşhisi konulduğunu ve kemoterapi tedavisine başladığını açıklamıştı. Geçen süre zarfında ünlü isimden sevindiren haber geldi.

Aylardır kanserle savaşan ünlü isimden sevindiren haber

Üçüncü evre lenfoma teşhisi konulan ünlü oyuncu Dave Coulier, kanseri yendiğini duyurdu.

65 yaşındaki Dave Coulier'in temsilcisi, yaptığı açıklamada, oyuncunun artık tamamen kanserden kurtulduğunu müjdeledi. Bu sevindirici haberi, 'Full House' dizisindeki rol arkadaşı Candace Cameron Bure, sosyal medya hesabından, "Dave kanseri yendi! Bu harika haberi kutlayalım" sözleriyle paylaştı. Ünlü oyuncu ailesine "Her iki şekilde de hazırlıklıyım. Ölürsem ölürüm. Ve burada kalabilirsem, harika olur" demişti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Yaşam
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