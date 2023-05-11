Ayı köye inip 20 koyunu öldürdü, 45 küçükbaş yaralandı

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde köye inen ayı, tel örgüleri parçalayıp girdiği ağıldaki 20 koyunu öldürdü, 45 küçükbaşı da yaraladı.

Olay, dün gece ilçenin Balıklı köyünde meydana geldi. Köyde çobanlık yapan Mubin Koçak, sabah koyunlarını otlatmak için geldiği ağılın çevresindeki tel örgülerin parçalandığını fark etti. Ağıla giren Koçak, 240 küçükbaşından 20 koyununun ayı saldırısında öldüğünü, 45'inin de yaralandığını gördü. Koçak, saldırıda kaçan bazı koyunları da 4 kilometre uzakta yaralı halde buldu. Yaralı koyunlar, adrese çağrılan veteriner tarafından tedaviye alındı. Yaklaşık 100 bin lira zararı olduğunu söyleyen Mubin Koçak, "Daha önce de ayı saldırmış, birçok hayvanım ölmüştü. Ağıl önünde bağlı olan köpekleri de ayılar yaralamış. Üzgünüz" dedi.