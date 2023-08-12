Aydın İncirliova'da 50 yıldır tapularını alamayan 95 kişiye tapuları teslim edildi

İncirliova Belediyesi tarafından Gerenkova Mahallesi'nde düzenlenen törende, 50 yıldır tapularını alamayan 95 ev sahibine tapuları teslim edildi. Belediye Başkanı Aytekin Kaya, tapu sorununu çözmek için çalışmaların yapıldığını ve hak sahiplerine tapularını verdiklerini belirtti.