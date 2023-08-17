Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan zeytinlik alanda çıkan yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor. Yangın kısmen kontrol altına alındı.

Söke'deki yangın kısmen kontrol altına alındı

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik alanda alevler yükseldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken yangın kısmen kontrol altına alındı.

Yangın, Konak mahallesi Bahçe Sokak üzerinde bulunan zeytinlik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otluk alanda başlayan yangın zeytinlik alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman Müdürlüğü Ekipleri ve helikopter sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler alevleri kısmen kontrol altına aldı.

Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken helikopterler de havadan müdahale ediyor.