Aydın'ın Söke ilçesinde yaşanan sel felaketinde köylüler zor durumda

Hafta sonu sağanak yağışlarla birlikte Aydın'ın Söke ilçesine bağlı bazı köylerde yaşanan sel felaketinde köylülerin zor duruma düştüğünü belirten Kisir Mahallesi Muhtarı Baki Suna, selden en fazla etkilenen köylerinin 'Afet Bölgesi' ilan edilmesini istedi. Toplam 60 hanenin etkilendiği sel felaketinde 17 hanede eşyalar kullanılamaz hale gelirken pek çok vatandaşın giyecek eşyası bile kalmadığını belirten Kisir Köyü Muhtarı Suna, köylülerin çok zor durumda olduğunu söyledi.

Yaşanan sel felaketinde köylerinde bin dönüm tarım arazisinin kullanılamaz hale geldiğini ve 60 hanenin gördüğünü kaydeden Köy Muhtarı Baki Suna, "Bu hanelerden 17 tanesinde yaşayanların giyecek kıyafeti bile kalmadı. Keşke komşu köyümüzde can kaybı yaşanmasaydı. Hayvancılık ağırlıklı tarım yapılan Kisir'de üretim de büyük darbe aldı. Çok sayıda hayvanımız telef oldu. Vatandaşların elindeki yemler zarar gördü. Sudan dolayı etkilenen ve elinde kalan yemi kalan hayvanlara versen, bu kez de bu hayvanlar telef olacak. Sağ kalan hayvanları kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Belediye araçları ile ulaşabildiğimize ulaştık, giremediğimiz 6 hane daha var. Ortalama 700 ton slaj, kaba yem ve ne kadar zeytin yağının gittiği belli değil" dedi.

Esnaf dükkanlarının da büyük zarar gördüğünü belirten Baki Suna; "Bir dükkanın zararı en az 10 milyon TL. Söke Kaymakamlığı, Söke Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi sağ olsun yanımızda. Asıl konu köyümüzün 'Afet Bölgesi' ilan edilmesinde. Eğer edilmezse 20 yıl kendimize gelemeyiz. Bu bölgede yaşayanlar ya bankaların yada tefecilerin eline düşer" diye konuştu.

Vatandaşların yaşadığı korku ve içinde oldukları psikolojik durumdan da bahseden Muhtar Suna; "Benim köyümde özellikle 17 hanede yaşayan vatandaşlarımızın psikolojik durumlarını ne yapacağız?" diyerek siyasilerden bu konuda yardım beklediğini ifade etti. - AYDIN