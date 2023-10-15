Aydın'ın Nazilli ilçesindeki orman yangını hızlı müdahale ile söndürüldü
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Aydın'ın Nazilli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangında 0,5 hektar alan zarar gördü.
Nazilli'de orman yangını
Ekiplerin hızlı müdahalesi yangının büyümesini önledi
AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesindeki orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kırcaklı mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ederek alevleri söndürdü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği ormanlık alanda 0,5 hektar alan zarar gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam