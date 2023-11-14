Aydın'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yalandı.

Kaza, Aydın- Muğla Karayolu üzerinde Bucak Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ü. idaresindeki 06 K 00581 plakalı kamyonet M.Ö. yönetimindeki 09 C 2540 plakalı traktöre arkadan çaprtı. Çarpmanın etkisi ile traktör yol kenarındaki tarlaya devrilirken, traktör sürücüsü M.Ö. yaralandı. Arkadan gelen R.B. idaresindeki 48 U 6000 plaklı tırın da A.M. yönetimindeki 48 P 8482 plakalı otomobile çarpması ile 48 P 8482 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan M.M. de yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, zincirleme kaza dolayısıyla karayolunda yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda konvoy oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması ile trafik normale dönerken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN