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Aydın'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti. Koçarlı Meslek Yüksekokulu öğrencisi Batuhan Eroğlu'nun kullandığı motosiklet, yol kenarındaki direğe çarptı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak Eroğlu hastanede yaşamını yitirdi.