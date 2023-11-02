Aydın'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti. Koçarlı Meslek Yüksekokulu öğrencisi Batuhan Eroğlu'nun kullandığı motosiklet, yol kenarındaki direğe çarptı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak Eroğlu hastanede yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Koçarlı Meslek Yüksekokulu öğrencisi Batuhan Eroğlu'nun (21) kullandığı 45 ABB 940 plakalı motosiklet, Cincin Mahallesi'nde yol kenarındaki direğe çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Eroğlu, kaldırıldığı Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Yaşam