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Ayasofya'da tepki çeken muamele! 'Müslüman mısın' dedi, Kelime-i Şehadet istedi

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Yayıncı Ali Ertuğrul Öztarsu, Güney Kore'den gelen yengesinin "Müslüman olmadığı" gerekçesiyle Ayasofya'nın ücretsiz bölümüne alınmadığını iddia etti. Yayıncı, yengesinin Müslüman olduğunu söylemesine rağmen güvenliğin kendisinden Kelime-i Şehadet getirmesini istediğini de öne sürdü. Yayıncı, güvenliğin, Koreli Müslüman misafirine 'yalancı' ve 'gayrimüslim' ifadelerinin kullanıldığını söyledi.

Türkiye, 1985 yılından beri Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Ayasofya'yı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ismiyle 24 Temmuz 2020 tarihinde ibadete açmıştı. Camiye çevirme kararı öncesinde, müze statüsünde olduğundan girişler de ücretliydi. Ancak camiye çevrildikten sonra giriş ücretsiz oldu. İbadet amacıyla camiyi ziyaret eden Türk vatandaşlarının girişinde bir değişiklik bulunmuyor. Diğer taraftan turistik ve kültürel amaçla gelen yabancı ülke vatandaşları 25 Euro (950 TL) karşılığında Ayasofya'yı ziyaret edebiliyor. "İbadet dışında" ayrımı zaman içinde Müslüman-Gayrimüslim uygulamasına dönüşüyor. Benzer bir durum YouTube yayıncısı Ali Ertuğrul Öztarsu'nun başına geldi.

"BU KADIN TÜRK DEĞİL"

Ücret ödemek için gişeye yönelen Ali Ertuğrul Öztarsu ve yengesi, bir görevlinin "Türk ve Müslümansanız ücretsiz girebilirsiniz" uyarısı üzerine diğer girişe yöneldi. Öztarsu'nun ifadesine göre, ikinci girişteki güvenlik görevlisi, YouTube yayıncısının yengesini parmakla göstererek, "Bu kadın Türk değil, giremezsiniz" dedi. Daha sonra ise Afrikalı turistlerin ücret ödemeden camiye girdiğini gören Ertuğrul'un tepki göstermesi üzerine Müslüman-Gayrimüslim diyalog yaşandı.

KELİME-İ ŞAHADET GETİRMESİ İSTENDİ

Yengesinin Müslüman olduğunu ifade etmesine rağmen Kelime-i Şehadet getirmesinin istendiğini söyleyen yayıncı, "Güvenlik görevlileri tarafından, Koreli Müslüman misafirime 'yalancı' ve 'gayrimüslim' denilerek içerik alınmadı" ifadesini kullandı. İlerleyen dakikalarda ise bir başka güvenlik görevlisi "Nasıl giriyor bunlar?", "Gidip başörtüsü satın alacaksın" ifadeleriyle tepki çeken davranışlar devam etti. Gerginlik, Ertuğrul ve ailesinin Ayasofya'ya girişiyle sona erdi.

Ayasofya'da tepki çeken muamele! 'Müslüman mısın' dedi, Kelime-i Şehadet istedi
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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