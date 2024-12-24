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AVM'de para dağıtan yaşlı adam, izdihama neden oldu

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ABD'nin California eyaletinde yaşlı bir adam, AVM'nin üst katına çıkarak elinden dolarları aşağı atmaya başladı. O esnada olan bitene bir anlam veremeyen vatandaşlar, paranın gerçek olduğunu anlayınca birbirlerini ezmeye başladı.

ABD'nin California eyaletinde çekilen bir görüntü kısa sürede viral oldu. Görüntülerde yaşlı bir adamın AVM'nin üst katına çıkarak yanında getirdiği paraları aşağı kata doğru saçtığı görülüyor. Bir süre olan bitene anlam veremeyen vatandaşların paraların gerçek olduğunu anlaması ile ortaya izdiham görüntüleri çıktı.

AVM'de para dağıtan yaşlı adam, izdihama neden oldu
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Bizim aç chpliler koşmuştur şimdi hahahhh

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Haber YorumlarıBükücü:

Kemal Sunal'ın Avanak Apti filmi geldi birden aklıma :)))

Yorum Beğen17
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Haber YorumlarıNediyonDegisik:

Dedim ki Insallah Turkiye degildir ahhahahahah

Yorum Beğen14
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Haber YorumlarıCengaver Baran:

Türkiye de olsa çökerler adama, Madem sende para var ihtiyaç sahiblerine yardım diyerek bize bağış yap.

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Haber YorumlarıMGk:

Fakir Amerika

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Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıheyyy:

BUNLARIN DA HAYIRI BÖYLE DEMEK Kİ GÖSTERE GÖSTERE

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Haber YorumlarıFatih Kocak:

Başlığı gören Erdoğan düşmanları avuçlarını ovarak yorum yapmaya hazırlanmıştır kesin:) birtek bizde olur böyle görüntüler vs.vs.diye.

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