AVM'de para dağıtan yaşlı adam, izdihama neden oldu

ABD'nin California eyaletinde çekilen bir görüntü kısa sürede viral oldu. Görüntülerde yaşlı bir adamın AVM'nin üst katına çıkarak yanında getirdiği paraları aşağı kata doğru saçtığı görülüyor. Bir süre olan bitene anlam veremeyen vatandaşların paraların gerçek olduğunu anlaması ile ortaya izdiham görüntüleri çıktı.