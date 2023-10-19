Avcılar Semt Pazarında Araçlar Nedeniyle Tezgah Açılamadı

AVCILAR'da semt pazarının kurulduğu caddeye park edilen kamyonet ve otomobil nedeniyle pazarcılar uzun süre tezgah açamadı. Esnaf, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tezgah açabildi. Pazarcı Yusuf Danış, Piyango hangi pazarcı arkadaşımıza çıkacak belli değil. Yine 2-3 araba bırakılmış. Mağdur oluyoruz. Saat 05.00, 05.30 gibi geliyoruz. Bırakılan arabalar nedeniyle tezgah açamıyoruz dedi.

Tezgah açmak için dün sabah erken saatlerde Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ndeki pazar alanına gelen esnaf, park edilmiş kamyonet ve otomobil ile karşılaştı. Pazarcılar, park edilen 2 aracın sürücüsüne ulaşmaya çalıştı. Başarılı olamayınca zabıta da araçların sahiplerini aradı, ancak bir türlü ulaşılamadı. Esnaf, saat 05.30'dan, saat 09.30'a kadar araçların sahibinin gelmesini bekledi. Park edilen araçların sahiplerine ulaşılamayınca çekici çağrıldı. Pazarda kurulan direkler yana kaydırılarak park halindeki kamyonet ve otomobil çekici yardımıyla yakındaki otoparka götürüldü. Araçların kaldırılmasıyla pazarcılar gecikmeli de olsa tezgahını açabildi.

BIRAKILAN ARABALAR NEDENİYLE TEZGAH AÇAMIYORUZ

Pazarda esnaf olan Yusuf Danış, Piyango hangi pazarcı arkadaşımıza çıkacak belli değil. Yine 2-3 araba bırakılmış. Mağdur oluyoruz. Saat 05.00, 05.30 gibi geliyoruz. Bırakılan arabalar nedeniyle tezgah açamıyoruz. Saat 12.00'ye kadar çıkmazsa yola doğdu tezgah açılacak. O kişi de akşama kadar buradan çıkamayacak. Yapacak bir şey yok dedi.

Pazarcı Turgut Baykal ise, Saat 06.00 gibi tezgah açmaya geldik, arabayı pazar yerinde unuttukları için tezgah açamadık. Zabıta çekici çağırdı aldılar. Sürücüler, pazar olan yerlerde arabalarını unutmazsa engellenmemiş oluruz. Müsait yerlere koysunlar biz de işimizi yaparız diye konuştu.