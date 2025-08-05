Avcılar'da Yavru Kediler İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

AVCILAR'da bir binanın bahçesinde bulunan havalandırma boşluğuna düşen 3 yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay Merkez Mahallesi Taksi Sokak'ta bir binanın bodrum katındaki havalandırma boşluğunda meydana geldi. Bina sakinleri üç yavru kedinin havalandırma boşluğuna düştüğünü fark etti. Havalandırma boşluğunun kapağını açamayan bina sakinleri itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kedileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler önce ızgaranın vidasını söktü. Havalandırma boşluğuna inen bir itfaiye eri ise, yavru kedileri bulundukları yerden çıkardı. Bina sakinlerinin getirdiği kutuya konulan yavru kedilerin sağlıklı olduğu görüldü. İtfaiyecilere teşekkür eden bina sakini Mustafa Ertüzel, "Torunlarımı buraya çııkardığımda onlar görüyor. 'Kedi var burada dede' dedi.Burada da yavruları gördük. İtfaiyeden yardım istedim sağolsunlar geldiler. Yardımcı olup buraya çıkardılar. İnşallah şimdi de anneleri çıkıp gelir ve yavrularını alır" diye konuştu.