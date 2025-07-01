Avcılar'da Mahsur Kalan Martı İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Avcılar'da Mahsur Kalan Martı İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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AVCILAR'da 4 katlı bir binanın havalandırma boşluğuna düşüp üç gün boyunca mahsur kalan martı, itfaiye tarafından kurtarıldı.

AVCILAR'da 4 katlı bir binanın havalandırma boşluğuna düşüp üç gün boyunca mahsur kalan martı, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Ambarlı Mahallesi Şehit Üsteğmen Oğuz Kaan Usta Sokak'ta bulunan binanın birinci katındaki evin havalandırma boşluğundan sesler gelince, bina sakinleri sesin kaynağını araştırdı. Havalandırma boşluğundaki martıyı fark eden bina sakinleri, martıyı kurtaramayacağını anlayınca birinci katta oturan ancak şehir dışında olan aileye ulaşmaya çalıştı. Ev sahibinin bir yakını aracılığı ile gönderdiği anahtar gelince itfaiyeye haber verildi. Gelen ekipler, evin banyosundaki havalandırma penceresini söküp, yakalama aparatı ile mahsur kalan martıyı kurtardı. Martı, evin balkonuna bırakılan martı kısa sürede gözden kayboldu. Evin kapısını açan Naim Açıktepe, "Komşular fark etmiş. Haber verdik, sağ olsunlar gelip kurtardılar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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