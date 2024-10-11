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ATV CANLI YAYIN | Müge Anlı canlı izle! 11 Ekim Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir?

ATV CANLI YAYIN | Müge Anlı canlı izle! 11 Ekim Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 11 Ekim ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler olduğu merak ediliyor. ATV canlı yayın izle 2024! Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 11 Ekim Cuma Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

  • Frekans : 12053 Mhz
  • Symbol Rate : 27500
  • FEC : 5/6
  • Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Bırakıldığı söylenen çocuk ile ilgili 30 yıllık soru işareti... Anne ve baba canlı yayında karşı karşıya.

Hacer Çıraoğlu 1995 yılında henüz 4 yaşındayken kocasının evlatlık verdiği oğlu Serdar'ı aramak için stüdyoya geldi. Kayıp çocuğun evlatlık mı verildiği yoksa öz babası tarafından mı öldürüldüğü tartışıldı. İddiaların odağındaki baba Seyfi Birbir canlı yayına geldi.

Seyfi Birbir 30 yıl sonra gerçekleri bir bir anlatıyor. ''Çocuğumuzu İzmit'te bir fuara bıraktım''

Çocuğunu İzmit Kocaeli fuarında terk ettiğini itiraf eden Seyfi Bey, çocuğu elinde poğaça ile fuar alanında bıraktığını açıkladı. Seyfi Birebir, fuara tren ile gittiklerini söyledi.

10 bin takipçili, 2 kilo altınlı anne bulundu. ''Oğlumun nişanlısından korktum, kaçtım''

67 yaşındaki TikTok yayıncısı Şahinaz Çıra, pazartesi günü Kastamonu Tosya'dan yaklaşık 2 kilo altın ile kayıplara karışmış oğlu ve gelini onu aramak için stüdyoya gelmişti. Şahinaz Çıra bulundu.

76 yaşındaki adamın ölümündeki şüpheler. İkinci eşi ve çocukları karşı karşıya...

Havva Hanım evlenmeden önce kendi evini iki oğluna verdiğini, Şemsettin Bey'in de "madem sen benim torunuma ev verdin, ben de oturduğumuz evi senin üzerine yapıyorum. Çocuklarımı da o eve alma" dediğini açıkladı.

ATV CANLI İZLE

Haberler.com / Sena Demiröz - Yaşam

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