Ataşehir'de İnşaat Alanına Su Doldu

Ataşehir'de inşaatın temel açma işlemi yapılırken iş makinesi, su borusunu patlattı. İnşaat alanına su doldu.

Ataşehir'de Ferhatpaşa Mahallesi'nde sabah saatlerindetemel açma işlemi yapan iş makinesi İski'ye ait su borusunu patlattı. Tazyikli akan su inşaat temelini doldurdu. Yaklaşık iki metre olan temel su ile dolup göle döndü. Saatlerce akan su, alanı doldurduktan sonra taşarak yola aktı. İhbar üzerine olay yerine gelen İSKİ ekipleri çalışmalara başladı. Ekiplerin çalışması sürüyor. - İSTANBUL