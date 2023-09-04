Atakum'da yaşanan sel sonucu 200'e yakın konut ve iş yeri etkilendi

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Atakum'da son yaşanan selden 200'e yakın konut ve iş yerinin etkilendiğini belirterek, "Konuyla ilgili ayrıntılı rapor hazırlayacağız" dedi.

Atakum Belediye Meclisi eylül ayı toplantısı, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci başkanlığında gerçekleştirildi. 7 gündem maddesinin yer aldığı meclis toplantısında, ilgili maddeler görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi.

"İSKAN İPTAL ETME OLANAĞI VAR"

Meclis açılışında, pazar sabah saatlerinde yaşanan şiddetli yağışa bağlı selle ilgili konuşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Samsun ve ilçeleri daha önce olduğu gibi yaşanan selden yine olumsuz etkilendi. Atakum'da 200'e yakın iş yeri ve konut etkilendi. Cağaloğlu Bulvarı'nın zemin kotunun altındaki konutlar ve iş yerleri zarar gördü. Meskenlerde karyola seviyesinde sular birikti. Geçenki sellerde de aynı şeyler yaşandı. O zaman nasıl engellenebilir diye inceledim. Bunların çoğuna iskan vermişiz, vermediklerimizi de tespit ettirmeye çalışıyorum. Birebir göremediklerimizle ilgili çok veri yok. Ama iskan vermişiz ve müteahhitin mülkiyetindeyse aslında iskanı iptal etme olanağı var. Hukuka aykırı işlem zaman aşımına da uğramıyor, geri alınabiliyor. Buna ilişkin bir çalışma yapıyoruz" dedi.

"BUNUN MAZERETİ, İZAHI YOK"

Yaşanan şiddetli yağış ve hasarla ilgili rapor hazırlayacaklarını kaydeden Başkan Deveci, "İlkadım Belediyesi ve Canik Belediyesi ile de görüştüm. Onlar da birer rapor hazırlıyorlar. Bu sadece belediyelerin kendi olanakları ve bilgi birikimleriyle çözebilecekleri bir şey değil. Bu alanda çalışan mesleki odalar ve sivil toplum kuruluşları da dahil olmalı. Samsun Valisi'nin de bilgisi olması lazım. Dün akşam bu konuda bir toplantı yaptı. Hem hasarları hem de nedenlerini öğrenmeye çalışıyor. Kendisine de bilgi aktaracağız. Öneri sunacağız. Meclis üyelerimizin içerisinde teknik donanımı olan arkadaşlarımız var. Sizlerin donanımızdan da yararlanmış oluruz. Belli ki iklim koşulları değişti ve bunu sıkça yaşayacağız. Bir ay içerisinde dört defa insanların evi suların içerisinde kaldı. Bunun mazereti, izahı yok. Böyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Sadece Samsun'da değil 7-8 ilimizde aynı durumlar yaşandı" diye konuştu.