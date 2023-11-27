Atakum Belediyesi ve DOÇAK iş birliğiyle Dünya Çocuk Hakları Haftası kutlandı

Atakum Belediyesi ile Doğanın Çocukları Akademisi Derneği iş birliğinde Dünya Çocuk Hakları Haftası, özel programla kutlandı. Eğlenceli etkinliklerle renkli anlar yaşayan, minikler açtıkları pankartlarla taleplerini sıraladılar. Miniklerin eğlencesini paylaşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, " Türkiye'ye örneğiz" dedi.

Atakum Belediyesi ve Doğanın Çocukları Akademisi Derneği (DOÇAK) iş birliğinde atıl yapıdan Doğa Bilimleri Köyü olarak adlandırılan işlevsel eğitim alanına dönüşen merkezde, çalışmalar hız kesmiyor. Öğrencilere, eğitimlerine destek olmak amacıyla doğayla iç içe bilim, sanat ve spor derslerinin verildiği Doğa Bilimleri Köyü'nde Dünya Çocuk Hakları Haftası özel programla kutlandı.

EĞLENCELİ ETKİNLİKLER

Program, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Özgü Bulut'un 'Beden Perküsyonu ve Ritm' eğitimi ile başladı. Beden dillerini kullanarak doğaçlama sesler çıkaran minikler, eğlenceli anlar yaşadılar. Müzik eşliğinde gönüllü eğitmenlerden masallar dinleyen öğrenciler ardından Akademi'nin bahçesinde yürüyüş yaparak hakları için pankart açtılar. Programda minikler gibi velilere yönelik etkinlik de gerçekleştirildi. 'Çocuk hakları nelerdir?' ve 'Çocuk hakları için ne yapılabilir?' başlıklarının masaya yatırıldığı sohbette, veliler tek tek söz aldı.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK

Programda konuşma yapan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, akademinin gönüllü eğitmenleri ve etkinlikleriyle örnek olduğuna dikkat çekerek, "Çok zor bir sürecin içerisindeyiz. Zor bir görevi üstlendiniz. ve gönüllü olarak üstlendiniz. Türkiye'ye örneğiz. Sizi her gittiğim yerde anlatıyorum. Türkiye Doğa Bilimleri Köyü'nü örnek alsın" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZ HAKLARINI BİLMELİLER"

Katılımcılarından Tara Hattat, program hakkında, "Programı çok beğendim. Çok şey de öğrendim. Çocuklar için yemek yapmaktan kıyafetlerini almaktan çok daha önemli sağlık, eğitim gibi şeyler var. Çocuklarımız haklarını bilmeliler" dedi.

Hüsamettin Hattat, "Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'ye çok teşekkür ederim. Program çok güzel geçti ve çok önemli bilgiler verildi. Çocuklara dernek kurulabileceğini öğrendim. Bu son derece güzel" diye konuştu.