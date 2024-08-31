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Astrolog Aysun Koç: Yeniay'da 3 burca beklenmedik fırsatlar geliyor

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Astrolog Aysun Koç, 3 Eylül'de Başak burcunda gerçekleşecek olan Yeniay'ın zorlayıcı etkilerle geleceğini belirtti. Yeniay'ın, sorumluluk almayla ilgili zorlu etkiler yaratacağını, aşk ilişkilerinde karşı tarafın baskısına maruz kalınabileceğini, ilişkilerde aldatma ihtimalinin yüksek olduğunu ve ani kaza risklerinin bulunduğunu söyledi ancak bazı burçlar için de ani fırsatlar olabileceğini belirtti.

Astrolog Aysun Koç 3 Eylül'de Başak burcunda gerçekleşecek olan Yeniay'ı Haberler.com stüdyosunda değerlendirdi. Koç, Yeniay'ın zorlayıcı etkilerle geleceğini, sorumluluk almayla ilgili zorlu etkiler yaratacağını, aşk ilişkilerinde karşı tarafın baskısına maruz kalınabileceğini, aldatma ile ilgili olayların olması ihtimalinin yüksek olduğunu fakat bazı burçlar için ani fırsatlar olabileceğini belirtti.

"YENİAY'IN ZORLAYICI ETKİLERİ VAR"

3 Eylül'de 03.56'da Başak burcunun 11 derecesinde gerçekleşecek olan Yeniay'ı değerlendiren Astrolog Aysun Koç, "Yeniay haritanın birinci evinde gerçekleşiyor. Yerleştiği derecede Zosma dediğimiz sabit yıldıza yakın bir nokta. Zosma yıldızı sıkıntılı bir sabit yıldız. Bir takım ahlaki olaylarla ilgili problemli gelişmelerin olabileceği 2 haftalık bir dönemi temsil ediyor. Yeniaylar normalde pozitif bir enerji taşır fakat bu Yeniay zorlayıcı etkilerle geliyor. Yeniay'ı pozitif değerlendiremiyoruz maalesef." dedi.

"3 BURCA BEKLENMEDİK FIRSATLAR GELİYOR"

Yeniay'dan en çok etkilenecek olan burçları paylaşan Koç, "Yeniay sorumluluk almayla ilgili zorlu etkiler yaratacak. Çocuğunuzla ilgili farklı olaylar gelişebilir, aşk ilişkilerinde karşı tarafın baskısına maruz kalabilirsiniz. Aldatma ile ilgili olayların olması çok yüksek, ani kaza riskleri var. Özellikle şehir içi yolda bir anda gelişen kazalar olabileceği gibi üst düzey yönetici veya siyasi bir kişinin ani kaza yaşamasına görebiliriz. Yeniay, bazı kişiler için ani fırsatlara yol açacak. Özellikle toprak grupları için yani Başak, Boğa ve Oğlaklar bu gruba giriyor. Bu burçlar için güzel, bereketli, şanslar ve fırsatlar ayaklarına gelebilir. Son 1 haftada doğanlar için de hiç umulmadık fırsatlar, şanslar gelebilir. Yeniay'dan Balık, Başak, İkizler ve Yay burçlarının özellikle ilk 15 gününde doğanlar etkilenecek. Daha şanslı olanlar ise Boğa ve Oğlak burçları olacak." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Melis Yaşar - Yaşam

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