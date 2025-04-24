Astrolog Aysun Koç:Yeni ay zorbalık, şiddet ve krizlerle geliyor

Haberler.com stüdyosunda Boğa burcunun 7 derecesinde gerçekleşecek olan 27 Nisan tarihli yeni ayı değerlendiren Astrolog Aysun Koç, gökyüzündeki sert etkileşimlerin etkilerini şimdiden göstermeye başladığını söyledi. Koç, yeni ayın Plüto ve Mars karşıtlığıyla birleşerek gerginlikleri ve sağlık sorunlarını tetikleyebileceğini belirtti.

"YENİ AY ZORBALIĞI VE KAVGAYI TEMSİL EDEN HAMAL SABİT YILDIZINDA GERÇEKLEŞİYOR"

Aysun Koç, Boğa burcundaki bu yeni ayın, zorlayıcı etkiler barındıran Hamal sabit yıldızı ile örtüştüğünü ifade etti. "Bu sabit yıldız zorbalık, vahşet, yokluk, zulüm, şiddet, kavga sonrasında gelen şifayı temsil eder" diyen Koç, bu yeni ayın klasik anlamdaki taze başlangıçlardan çok, krizleri tetikleyebileceğini söyledi.

"PLÜTO VE MARS KARŞITLIĞI GÖKYÜZÜNDE GERİLİMİ ARTIRIYOR"

Yeni ayın aynı zamanda astrolojide son derece gergin kabul edilen Plüto ve Mars karşıtlığı altında gerçekleşeceğini belirten Aysun Koç, bu görünümün etkilerini erken hissettiklerini söyledi: "Ben bu videoyu 22 Nisan'da çektim çünkü etkiler çoktan başladı." Karşıtlığın kavga, gürültü, sert çıkışlar ve kontrolsüz öfkeye neden olabileceğini belirtti.

"UÇAK KAZALARI, KALP KRİZLERİ VE TRAVMALARIN ARTTIĞI BİR DÖNEM OLACAK"

Koç, 14 Mayıs'a kadar devam edecek bu dönemde sadece psikolojik değil, fiziksel risklerin de artacağını vurguladı. "Uçak kazalarının artması, trafikte risklerin çoğalması, kalp krizleri, beyin pıhtı atması, damar tıkanıkları ve tansiyon gibi sağlık sorunları artabilir" uyarısında bulundu. Bu dönemde bireysel öfke kontrolü ve sağlık takibinin hayati önem taşıdığını söyledi.