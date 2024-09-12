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Aşırı sıcakta boğulmak üzere olan koca engerek kurtarıldı

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Adana'da deniz kıyısında bitkin halde bulunan en zehirli yılan türlerinden biri olan koca engerek, biyolog Mehmet Tural tarafından kurtarılarak doğal yaşam ortamına bırakıldı.

ADANA'da aşırı sıcakta deniz kıyısında boğulmak üzereyken bitkin halde bulunan, en zehirli yılan türlerinden koca engerek, biyolog Mehmet Tural tarafından kurtarılıp doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü'nün sahil kısmında sabah saatlerinde yeşil deniz kaplumbağalarıyla ilgili arazi çalışması yapan Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nda (WWF Türkiye) görevli Yaban Hayatı Uzmanı, Biyolog Mehmet Tural, kıyıda bitkin haldeki bir yılanın anormal hareketler yaptığını gördü. Tural, yaklaştığında, 1 metre 20 santim boylarındaki yılanın Türkiye'nin en zehirli türlerinden 'koca engerek' olduğunu anlayıp, yengeç yuvalarına girmeye çalıştığını fark etti. Kuyruğundan tuttuğu yılanı çubukla kaldıran Tural, yuttuğu tuzlu suyu çıkarmasını sağladı. Tural, bir süre sonra hareketlenen yılanı, doğal yaşam ortamına bıraktı.

Bölgedeki yaban hayatı için yaz sezonu boyunca gece-gündüz çalıştıklarını belirten Tural, "Kumsalın batı alt kısmı için bu sabah yaptığımız son arazide yumurtalarından çıkan 5 kaplumbağa yavrusunun yanı sıra denk geldiğimiz bu koca engereğe de yardımcı olduk. Kıyıda sıcaktan yengeç yuvalarına girmeye çalışıyordu. Hareketinde anormal bir durum olduğunu fark ettik. Sonra çubuk yardımı ile kaldırdığımda ağzında yuttuğu tuzlu suyu çıkardı, akabinde hareketlenme de başladı. Umarım hayatına kaldığı yerden devam eder" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Hayvan Hakları Mehmet Tural Kurtarma Güncel Yaşam Adana Çevre Doğa

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