Aşırı Sıcaklarda Tavuklar İçin Buzlu Su Çözümü

Aşırı Sıcaklarda Tavuklar İçin Buzlu Su Çözümü
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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bir çiftlik sahibi, aşırı sıcak havalarda tavuklarını serinletmek için ilginç bir yöntem uyguluyor. 10 bin tavuğu olan Vedat Tanrıverdi, kümeslerindeki tavuklara buzlu su sıkarak hayvanlarının sağlığını korumaya çalışıyor.

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde bir çiftlikte aşırı sıcaktan etkilenen tavuklar, işletme sahibi Vedat Tanrıverdi tarafından üzerlerine buzlu su sıkılarak serinletiliyor.

İlçede 38 dereceye kadar çıkan sıcak havadan vatandaşlar kadar hayvanlar da etkileniyor. Bağçatağı Mahallesi'nde tavuk yetiştiriciliği yapan Vedat Tanrıverdi de kümeslerindeki 10 bin tavuğu serinletmek için ilginç bir yol buldu. Tanrıverdi, sırt pompasına doldurduğu buzlu suyu kümeste gezerek tavukların üzerlerine sıkmaya başladı. Gün içinde sık sık tavuklara su sıkan Tanrıverdi, bu şekilde hayvanları korumaya çalıştığını söyledi. Son yılların en sıcak günlerini yaşadıklarını belirten Vedat Tanrıverdi, "Kümeslerimde toplam 10 bin tavuk var. Aşırı sıcakta telef olmasından endişe ediyorum. Onlar da insanlar gibi sıcaktan etkileniyor. Ben de böyle bir yöntem buldum. Gün içerisinde sık sık kümesleri gezerek tavuklara buzlu su sıkıyorum. Bu şekilde telef olmasını önlemeye çalışıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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